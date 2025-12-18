В Европейской народной партии назвали Орбана "пресс-офицером Путина"

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер раскритиковал венгерского премьера Виктора Орбана за его пророссийскую позицию.

Об этом он сказал на саммите ЕНП, который проходил перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Вебера, позиция Орбана – вредительская.

"Виктор Орбан хочет навредить. Он хочет остановить процесс", – заявил лидер ЕНП.

"Он абсолютно не конструктивен. Нам не нужен здесь, в Европейском Союзе, еще один пресс-офицер Путина", – добавил он.

Виктор Орбан перед саммитом ЕС заявил, что не поддерживает "репарационный заем" для Украины за счет миллиардов замороженных российских активов, потому что это будет означать вступление ЕС в войну.

Также ЕС в среду пришлось опровергать заявление Орбана об отказе от "репарационного займа" для Украины.

В четверг стало известно, что дипломаты государств Европейского Союза достигли предварительного согласия по использованию российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

