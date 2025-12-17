У ЄС спростували заяву Орбана про відмову від "репараційної позики" для України

Обговорення надання Україні у 2026-27 роках "репараційної позики" на базі заморожених активів Центрального банку Росії не знімалося з порядку денного саміту лідерів ЄС 18-19 грудня, про що раніше заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив компетентний посадовець ЄС, дотичний до підготовки грудневого засідання Європейської ради.

Заява Орбана про зняття з порядку денного Європейської ради надання Україні "репараційної позики" з заморожених росактивів не відповідає дійсності.

"Репараційна позика залишається дуже актуальною на порядку денному Європейської ради", – заявив посадовець.

Він додав, що у обговоренні питання фінансування України у наступні два роки буде особисто брати участь президент України Володимир Зеленський, якого очікують у Брюсселі у першій половині дня 18 грудня.

Раніше, як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що Брюссель нібито "здав назад", і "російські активи не будуть на порядку денному завтрашньої Європейської ради".

Як повідомляла "Європейська правда", новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш перед самітом ЄС виступив проти "репараційної позики" для України.

На останніх переговорах на рівні послів ЄС, присвячених використанню російських активів для фінансування України, Бельгія сказала про відсутність прогресу на шляху спільного рішення.

Канцлер Німеччини станом на вівторок порівну оцінив шанси на ухвалення і неухвалення рішення.

