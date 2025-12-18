Президент Володимир Зеленський прокоментував можливість прискореного вступу України в ЄС, що, як повідомляли ЗМІ, фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції від США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав під час пресконференції у Брюсселі.

За його словами, прискорений вступ України до ЄС залежить "від наших кроків, від кроків наших партнерів, якщо вони не блокуються політично".

"Якщо це блокується політично, я таку логіку не розумію, але розумію, хто це робить. Для нас членство в Європейському Союзі – це частина тих гарантій безпеки, про які Україна домовляється і на які розраховує", – сказав український президент.

Він також вказав, що дата вступу в ЄС для України є важливим питанням, однак "це будуть вирішувати лідери ЄС".

"Але для нас важливо, щоб це не вирішували інші, не вирішувала Росія і ті, хто блокує нас. Навіть деякі члени ЄС, як ви знаєте, блокують з політичних причин, а не тому, що та чи інша реформа не впроваджена в Україні", – додав Зеленський.

За даними Financial Times, вступ до ЄС до 1 січня 2027 року фігурує в останньому проєкті мирної пропозиції для України, який обговорюється офіційними особами США та України за підтримки Брюсселя.

Водночас посадовці ЄС на умовах анонімності заявили "Радіо Свобода", що вступ України до 2027 року не є реальним.