Президент Владимир Зеленский прокомментировал возможность ускоренного вступления Украины в ЕС, что, как сообщали СМИ, фигурирует в последнем проекте мирного предложения от США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, ускоренное вступление Украины в ЕС зависит "от наших шагов, от шагов наших партнеров, если они не блокируются политически".

"Если это блокируется политически, я такую логику не понимаю, но понимаю, кто это делает. Для нас членство в Европейском Союзе – это часть тех гарантий безопасности, о которых Украина договаривается и на которые рассчитывает", – сказал украинский президент.

Он также указал, что дата вступления в ЕС для Украины является важным вопросом, однако "это будут решать лидеры ЕС".

"Но для нас важно, чтобы это не решали другие, не решала Россия и те, кто блокирует нас. Даже некоторые члены ЕС, как вы знаете, блокируют по политическим причинам, а не потому, что та или иная реформа не внедрена в Украине", – добавил Зеленский.

По данным Financial Times, вступление в ЕС до 1 января 2027 года фигурирует в последнем проекте мирного предложения для Украины, который обсуждается официальными лицами США и Украины при поддержке Брюсселя.

В то же время чиновники ЕС на условиях анонимности заявили "Радио Свобода", что вступление Украины до 2027 года не является реальным.