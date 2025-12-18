СМИ: в Германии говорят, что дискуссии о "репарационном займе" движутся в правильном направлении

После первых переговоров на саммите ЕС немецкие правительственные круги выражают оптимизм относительно того, что главы государств и правительств договорятся об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Об этом сообщают немецкие СМИ, а также издание Politico.

Немецкий чиновник заявил на полях саммита, что существует общая готовность достичь соглашения по 90 миллиардам, которые предложила Еврокомиссия и которые должны быть предоставлены Украине

"Есть движение, и оно идет в правильном направлении. Но мы еще не достигли цели", – сообщили источники в Брюсселе.

Обнадеживающим является то, что переговоры между главами государств и правительств ЕС были перенесены на вторую половину дня, чтобы оставить больше времени для переговоров, например, с правительством Бельгии.

"Чтобы предоставить больше времени для обсуждений, которые сейчас происходят, в частности с бельгийской стороной, вопрос финансирования Украины был отодвинут дальше в сегодняшней повестке дня, что мы считаем обнадеживающим знаком того, что дела движутся вперед", – цитирует Politico немецкого чиновника.

Как сообщалось, Бельгия продолжает сопротивление решению о конфискации активов. Премьер заявил, что "еще не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться".

Однако дипломаты государств Европейского Союза достигли предварительного согласия по использованию российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово, иначе риск распространения войны на ЕС резко возрастает.