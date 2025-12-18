У Придністровʼї знову оголосили надзвичайний стан через брак газу

Так званий парламент невизнаного Придністровʼя у четвер затвердив указ придністровського "лідера" Вадима Красносельського про надзвичайний стан в економіці через скорочення постачання природного газу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Указ про надзвичайний стан у Придністровʼї набуде чинності через шість годин після публікації і діятиме протягом 30 днів.

Місцевий "парламент" сказав, що в період дії надзвичайного стану передбачено кілька заходів, включно з "пріоритетним фінансуванням заходів, що забезпечують збереження життя і здоров'я громадян".

Віцепрем'єр з реінтеграції Молдови Валеріу Ківерь раніше сказав, що нова енергетична криза в придністровському регіоні має технічний, а не політичний характер.

За його словами, "проблема виникла після того, як Тирасполь відмовився від схеми постачання газу, запропонованої Кишиневом за підтримки європейських партнерів, і вибрав механізм, запропонований Москвою".

У листопаді у Придністров’ї через скорочене постачання газу почали призупиняти роботу великих підприємств, а ключову електростанцію перевели з газу на вугілля.

Дефіцит газу, як повідомляли ЗМІ, був пов’язаний із затримкою чергового платежу за газ, який отримує Придністров’я і за який платить Росія.