В Приднестровье снова объявили чрезвычайное положение из-за нехватки газа

Так называемый парламент непризнанного Приднестровья в четверг утвердил указ приднестровского "лидера" Вадима Красносельского о чрезвычайном положении в экономике из-за сокращения поставок природного газа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Указ о чрезвычайном положении в Приднестровье вступит в силу через шесть часов после публикации и будет действовать в течение 30 дней.

Местный "парламент" заявил, что в период действия чрезвычайного положения предусмотрено несколько мер, включая "приоритетное финансирование мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан".

Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валериу Киверь ранее заявил, что новый энергетический кризис в приднестровском регионе имеет технический, а не политический характер.

По его словам, "проблема возникла после того, как Тирасполь отказался от схемы поставок газа, предложенной Кишиневом при поддержке европейских партнеров, и выбрал механизм, предложенный Москвой".

В ноябре в Приднестровье из-за сокращенных поставок газа начали приостанавливать работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию перевели с газа на уголь.

Дефицит газа, как сообщали СМИ, был связан с задержкой очередного платежа за газ, который получает Приднестровье и за который платит Россия.