В Приднестровье снова объявили чрезвычайное положение из-за нехватки газа
Так называемый парламент непризнанного Приднестровья в четверг утвердил указ приднестровского "лидера" Вадима Красносельского о чрезвычайном положении в экономике из-за сокращения поставок природного газа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Указ о чрезвычайном положении в Приднестровье вступит в силу через шесть часов после публикации и будет действовать в течение 30 дней.
Местный "парламент" заявил, что в период действия чрезвычайного положения предусмотрено несколько мер, включая "приоритетное финансирование мероприятий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья граждан".
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Валериу Киверь ранее заявил, что новый энергетический кризис в приднестровском регионе имеет технический, а не политический характер.
По его словам, "проблема возникла после того, как Тирасполь отказался от схемы поставок газа, предложенной Кишиневом при поддержке европейских партнеров, и выбрал механизм, предложенный Москвой".
В ноябре в Приднестровье из-за сокращенных поставок газа начали приостанавливать работу крупных предприятий, а ключевую электростанцию перевели с газа на уголь.
Дефицит газа, как сообщали СМИ, был связан с задержкой очередного платежа за газ, который получает Приднестровье и за который платит Россия.