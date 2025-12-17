У Молдові пояснили, чому в Придністров’ї знову проблеми з газом

Молдовський віцепрем’єр з реінтеграції Валеріу Ківерь пояснив, що невизнане Придністров’я знову опинилось у енергетичній кризі з технічних причин.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив у середу, відео заяви наводить Newsmaker.

15 грудня влада невизнаного Придністров’я оголосила про рішення запровадити надзвичайний стан в економіці у зв’язку з проблемами з постачанням газу. Ківерь зазначив, що надзвичайний стан оголошується в регіоні не вперше.

"Якщо ви пам'ятаєте, період з 24 грудня по 25 серпня вже був. Нещодавно знову було оголошено про надзвичайний стан", – зазначив міністр.

За його словами, причина проблем – "не політична, а технічна", і пов’язана зі зміною виду оплати, та з тим, що влада Придністров’я не прийняла пропозицію уряду в Кишиневі за підтримки європейських партнерів щодо прозорої схеми постачання газу.

"Ми передбачаємо, що така ситуація або енергетичні кризи в більшій чи меншій мірі можуть повторюватися кожні два-три тижні. Оскільки ця модель не є стійкою, агент платежу може бути змінений у будь-який момент залежно від режиму санкцій, застосованого Європейським Союзом", – пояснив віцепрем’єр.

У листопаді у Придністров’ї через скорочене постачання газу почали призупиняти роботу великих підприємств, а ключову електростанцію перевели з газу на вугілля.

Дефіцит газу, як повідомляли ЗМІ, був пов’язаний із затримкою чергового платежу за газ, який отримує Придністров’я і за який платить Росія.

Ще у жовтні у Кишиневі казали, що бачать ризик загострення дефіциту газу у Придністров’ї. Тоді в регіоні вже запроваджували тимчасовий режим економії газу – ймовірно, через чергову заміну компанії, через яку Росія забезпечує регіон газом.

Нагадаємо, з кінця зими 2025 року – після того, як регіон місяць виживав без газу – постачання російського газу до Придністров’я забезпечується за заплутаною непрозорою схемою, посередником виступала компанія, зареєстрована в ОАЕ.