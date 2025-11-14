ЗМІ: у Придністров'ї знову назріває газова криза

У невизнаному Придністров’ї через скорочене постачання газу призупиняють роботу великих підприємств, а ключову електростанцію перевели з газу на вугілля.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє незалежний інформаційний ресурс про Придністров’я МОСТ, пише "Європейська правда".

13 листопада у місцевих інформаційних ресурсах з’явилась інформація про призупинення роботи великих енергоємних підприємств, як Тиротекс, Молдавізоліт та ММЗ, а також про черги на газових заправних станціях.

14 листопада "декілька поінформованих джерел" з Придністров’я та з правобережжя Молдови повідомили виданню, що Молдовська ДРЕС перейшла на вугілля, тому що у регіон надходять обмежені об’єми газу.

Де-факто влада регіону нічого офіційно не коментує.

За даними МОСТу, дефіцит пов’язаний із затримкою чергового платежу за газ, який отримує Придністров’я і за який платить Росія.

Ще місяць тому у Кишиневі казали, що бачать ризик загострення дефіциту газу у Придністров’ї. У жовтні в регіоні вже запроваджували тимчасовий режим економії газу – ймовірно, через чергову заміну компанії, через яку Росія забезпечує регіон газом.

Нагадаємо, з кінця зими 2025 року – після того, як регіон місяць виживав без газу – постачання російського газу до Придністров’я забезпечується за заплутаною непрозорою схемою, яку умовно називають "угорською"; посередником виступала компанія, зареєстрована в ОАЕ.

У Тирасполі стверджують, що газ оплачується за рахунок кредиту від РФ.

У розпал газової кризи ЄС запропонував Придністров’ю допомогу під певні умови, але в Тирасполі її відхилили на користь домовленості з Росією. Зауважимо, її реалізація була б неможливою без згоди офіційного Кишинева, і це дало Молдові додатковий важіль впливу на де-факто владу Придністров’я.

Детальніше на цю тему – у статті Придністров'ю готують деокупацію. Що дає підстави чекати на швидке об'єднання Молдови.