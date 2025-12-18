Зеленский: против репарационного кредита выступает не только Бельгия

Президент Володимир Зеленский утверждает, что в дискуссиях внутри ЕС есть несколько стран, которые выступают против репарационного кредита для Украины.

Об этом он заявил на пресс-конференции после своего участия в заседании Европейского совета, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Владимир Зеленский объяснил, что мотивация различных государств-оппонентов Украины отличается, и рациональные аргументы есть у нескольких государств, хотя есть также идеологическое сопротивление Украине.

"Есть несколько стран, которые скептичны по разным причинам, – заявил он. – (У отдельных государств) есть какие-то внутренние вопросы, у кого-то есть внутренняя политика, ну а кто-то просто против Украины. И что бы Украина не делала, все равно некоторые будут против. Это уже их политические предрассудки".

Как известно, таким противником Украины является Венгрия, премьер которой Виктор Орбан заявил, что передача денег РФ Украине будет означать объявление войны Европой.

Владимир Зеленский заявил, что для Украины ключевое – результат, а не конкретная форма финансирования.

"Но самая правильная форма – это Reparation Loan, репарационный кредит. Чтобы Россия понимала, что надо будет выплачивать репарации", – отметил он.

Ранее Зеленский предупредил партнеров: если не будет денег для Украины, Европе придется платить кровью.

Как сообщалось, источники западных СМИ утверждают, что дискуссии на саммите об этом движутся в правильном направлении.

