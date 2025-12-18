В Германии подростков обвинили в членстве в праворадикальной группе и попытке убийства

Федеральный прокурор Германии в четверг выдвинул обвинения против восьми подозреваемых за их вероятную принадлежность к "праворадикальной террористической" группе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Большинство подозреваемых были арестованы в мае, когда их обвинили в причастности к группировке, которая называла себя "Последняя волна обороны".

По данным федеральной прокуратуры Германии, группировка считает себя "окончательной инстанцией" для защиты "немецкой нации". По ее данным, группировка была основана в мае 2024 года и планировала или осуществляла поджоги и взрывы бомб в домах искателей убежища и левых институтах.

К тому времени пять подозреваемых в возрасте от 14 до 21 года были арестованы в землях Мекленбург-Передняя Померания, Бранденбург и Гессен. Полиция провела обыски в 13 домах там, а также в Саксонии и Тюрингии. Трое других подозреваемых в то время уже находились под стражей.

Из-за возраста подозреваемых некоторые из них должны были появиться вместе с родителями перед следственным судьей в федеральном суде в Карлсруэ. За исключением одного подозреваемого, который был освобожден в июле, все остальные находятся под следствием.

Прокуроры также обвинили семерых предполагаемых членов и одного сторонника группы, среди которых были подростки, в попытке убийства, заговоре с целью убийства и причинении тяжких телесных повреждений.

Согласно документам, обнародованным в июле, члены "Последней волны обороны" планировали "разжечь расовую войну, в которой запустится спираль насилия и контрнасилия с целью сохранения "белой расы" и, в конечном итоге, ликвидации либеральной демократии".

Они якобы публиковали расистские и антисемитские сообщения в социальных сетях и прославляли "Третий Рейх" и национал-социализм.

Напомним, берлинская прокуратура выдвинула обвинения против 60-летнего депутата парламента от партии "Альтернатива для Германии" за исполнение гитлеровского приветствия в здании Бундестага.

В начале июня писали, что согласно ежегодному отчету внутренней разведки Германии, ультраправая партия "Альтернатива для Германии" скрывает все большее количество правых экстремистов.