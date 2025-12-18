Зеленський у Брюсселі покритикував Орбана за плазування перед Путіним

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі на засіданні Європейської ради розкритикував те, що окремі лідери ЄС виводять з ізоляції господаря Кремля і намагаються виправдати його дії.

Поро це повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Зеленський попередивши європейських партнерів про наслідки можливого негативного рішення, також висловив жаль щодо того, що окремі європейські політики грають на боці Москви.

Він висловив переконання, що таким політикам відведено роль аутсайдерів.

"Переважна більшість європейців вважає, що тільки Росія винна в цій війні. Та дехто у Європі досі із задоволенням літає до Москви. Але, будьмо чесними, більшість європейців розуміє: зрада моральних цінностей і європейських інтересів на користь Москви ніколи не стане головним європейським трендом. Це завжди буде справою аутсайдерів, а не справжніх лідерів", – заявив президент.

Він також нагадав, що російські загарбники вчиняють в Україні щоденні злочини, і спроби окремих лідерів ігнорувати це – не змінюють реальності. "Ніхто ніколи не зможе пояснити українській дитині, чиї батьки загинули в цій війні, що це не вина агресора і що він не має зіткнутися з наслідками", – зауважив він.

У своєму виступі Зеленський не назвав жодного прізвища, але натякнув, що йдеться про Орбана, угорського прем'єра.

"Навіть найкращі промови й відео Віктора не зможуть переконати цю дитину, що Путін не винен. Ніхто ніколи не зможе пояснити європейським виборцям, чому Європа має повернути Путіну 200 мільярдів євро після всього, що він зруйнував, і після всіх важких рішень, які Європа мусила ухвалити через його війну", – заявив Зеленський.

Жоден інший учасник грудневого саміту ЄС не має імені Віктор – лише угорський прем'єр.

Як повідомлялося, у Брюсселі Зеленський також заявив: якщо не буде грошей для України, Європі доведеться платити кров'ю.

Джерела західних ЗМІ стверджують, що дискусії на саміті про це рухаються в правильному напрямку.

