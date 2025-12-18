Зеленский в Брюсселе покритиковал Орбана за пресмыкание перед Путиным

Президент Владимир Зеленский в своем выступлении на заседании Европейского совета раскритиковал то, что отдельные лидеры ЕС выводят из изоляции хозяина Кремля и пытаются оправдать его действия.

Об этом сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Зеленский предупредив европейских партнеров о последствиях возможного негативного решения, а также выразил сожаление, что отдельные европейские политики играют на стороне Москвы.

Он выразил убеждение, что таким политикам отведено роль аутсайдеров.

"Подавляющее большинство европейцев считает, что только Россия виновата в этой войне. Но некоторые в Европе до сих пор с удовольствием летают в Москву. Но, будем честными, большинство европейцев понимает: предательство моральных ценностей и европейских интересов в пользу Москвы никогда не станет главным европейским трендом. Это всегда будет делом аутсайдеров, а не настоящих лидеров", – заявил президент.

Он также напомнил, что российские захватчики совершают в Украине ежедневные преступления, и попытки отдельных лидеров игнорировать это не меняют реальности. "Никто никогда не сможет объяснить украинскому ребенку, чьи родители погибли в этой войне, что это не вина агрессора и что он не должен столкнуться с последствиями", – отметил он.

В своем выступлении Зеленский не назвал ни одной фамилии, но намекнул, что речь идет о Викторе Орбане, венгерском премьере.

"Даже лучшие речи и видео Виктора не смогут убедить этого ребенка, что Путин не виноват. Никто никогда не сможет объяснить европейским избирателям, почему Европа должна вернуть Путину 200 миллиардов евро после всего, что он разрушил, и после всех тяжелых решений, которые Европа должна была принять из-за его войны", – заявил Зеленский.

Ни один другой участник декабрьского саммита ЕС не имеет имени Виктор – только венгерский премьер.

Как сообщалось, в Брюсселе Зеленский также заявил: если не будет денег для Украины, Европе придется платить кровью.

Источники западных СМИ утверждают, что дискуссии на саммите об этом движутся в правильном направлении.

