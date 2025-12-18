В Германии запускают новый национальный центр по защите от дронов

В Германии 17 декабря открыли новый национальный центр по защите от дронов, чтобы обеспечить лучшую координацию между центральным правительством и властями федеральных земель.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Открытие центра состоялось на фоне серии инцидентов с неизвестными дронами, которые фиксировали в последние месяцы.

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что за многими подобными инцидентами в Германии и других странах Европы стоит Россия.

Открывая новый Объединенный центр по защите от дронов в Берлине, министр внутренних дел Александр Добриндт заявил, что, хотя Германия не находится в состоянии войны, "мы почти ежедневно становимся мишенью гибридных военных тактик".

Он также добавил, что в последние месяцы фиксируют еще больше инцидентов с дронами.

"Мы предполагаем, что во многих случаях эти дроны контролируются вражескими силами", – сказал Добриндт.

По его словам, новый центр объединит федеральные и 16 земельных полицейских сил Германии для создания "базы данных, которая позволит нам... разработать прогнозные модели, способные определять стратегии агрессоров, в том числе иностранных государств".

В начале этого месяца Германия также создала новое полицейское подразделение, специализирующееся на защите от дронов, в котором в конечном итоге планируется задействовать более 130 сотрудников.

В этом году немецкие законодатели предоставили полиции более широкие полномочия по сбиванию дронов в случае необходимости.

Немецкие власти неоднократно предупреждали, что дроны представляют угрозу безопасности, после серии вторжений в районе аэропортов и военных объектов в этом году.