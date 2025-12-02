У поліції Німеччині зʼявиться підрозділ для боротьби з дронами

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у вівторок анонсував створення нового федерального підрозділу для боротьби з дронами у складі поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Добріндта, новий підрозділ буде частиною національного підрозділу спеціальних операцій федеральної поліції Німеччини і буде навчений та сертифікований спеціально для виявлення та нейтралізації дронів.

Планується, що підрозділ налічуватиме до 130 офіцерів, які будуть розгорнуті по всій Німеччині і в разі потреби швидко дислокуватимуться в районах інцидентів з БпЛА.

Додатково, сказав Добріндт, Німеччина виділила понад 100 мільйонів євро в бюджеті на 2025-2026 роки на закупівлю технологій протидії дронам – зокрема датчиків і глушилок.

"Це важливий сигнал про те, що ми протистоїмо гібридним загрозам. Ми створюємо чітку місію з виявлення, перехоплення і, так, також збивання дронів у разі необхідності. Ми не можемо допустити, щоб гібридні загрози, зокрема дрони, стали небезпекою для нашої безпеки", – додав глава МВС Німеччини.

Німецька влада неодноразово попереджала, що дрони становлять загрозу безпеці, після серії вторгнень в районі аеропортів і військових об'єктів цього року.

Уряд Німеччини схвалив зміни до Закону про федеральну поліцію, щоб поліцейські могли краще протидіяти дронам.