У Румунії визначились із новим очільником Міністерства оборони

Міністерство оборони Румунії, яке кілька тижнів залишалось без очільника після скандальної відставки останнього міністра, має очолити нинішній міністр економіки Раду Міруца.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Румунська партія USR, яка входить до коаліції, вирішила висунути Міруцу на посаду міністра оборони після того, як він тимчасово очолював відомство.

Натомість замість нього міністром економіки Румунії стане Ірінеу Дарау – фахівець із 15-річним досвідом роботи в приватному секторі, який нині є сенатором від USR.

Офіційне рішення мають ухвалити на засіданні політичного комітету USR у пʼятницю, 19 грудня.

Румунський президент Нікушор Дан підтвердив у розмові з журналістами, що кандидатури Міруци та Дарау з ним обговорювались, і він довіряє обом кандидатам.

Як повідомлялось, міністр оборони Румунії Йонуц Муштяну подав у відставку після того, як з'ясувалося, що він вказав неправдиві дані про свою освіту у резюме.

