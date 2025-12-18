В Румынии определились с новым главой Министерства обороны

Министерство обороны Румынии, которое несколько недель оставалось без главы после скандальной отставки последнего министра, должен возглавить нынешний министр экономики Раду Мируца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Румынская партия USR, которая входит в коалицию, решила выдвинуть Мируцу на должность министра обороны после того, как он временно возглавлял ведомство.

Вместо него министром экономики Румынии станет Иринеу Дарау – специалист с 15-летним опытом работы в частном секторе, который сейчас является сенатором от USR.

Официальное решение должны принять на заседании политического комитета USR в пятницу, 19 декабря.

Румынский президент Никушор Дан подтвердил в разговоре с журналистами, что кандидатуры Мируцы и Дарау с ним обсуждались, и он доверяет обоим кандидатам.

Как сообщалось, министр обороны Румынии Йонуц Муштяну подал в отставку после того, как выяснилось, что он указал ложные данные о своем образовании в резюме.

