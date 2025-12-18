ЗМІ: Єврокомісія під час саміту лідерів ЄС веде переговори з Бельгією щодо росактивів

Представники Європейської комісії ведуть з Бельгією переговори за межами головної зали саміту лідерів ЄС, щоб врегулювати найбільш делікатні моменти плану щодо використання заморожених російських активів на суму 210 млрд євро на користь України.

Про це стало відомо виданню Politico, інформує "Європейська правда".

Двоє посадовців ЄС розповіли, що Єврокомісія намагається переконати бельгійського прем’єра Барта де Вевера, що обіцяні гарантії достатні для того, щоб розвіяти його побоювання щодо дій у відповідь з боку РФ.

Двоє дипломатів повідомили, що де Вевер виходив із кімнати лідерів, щоб зустрітися з колегами в двосторонньому форматі.

Видання зазначає, що ключові дії щодо питання російських активів відбуваються непублічно.

Тим часом німецькі ЗМІ повідомляють, що канцлер Фрідріх Мерц погодився надати доступ до активів російського Центрального банку, заморожених у Німеччині, щоб задовольнити вимогу Бельгії.

Перед тим стало відомо, що після перших переговорів на саміті ЄС німецькі урядові кола висловлюють оптимізм щодо того, що глави держав і урядів домовляться про використання заморожених російських активів на користь України.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що для Європи вигідніше допомогти Україні фінансово, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає.