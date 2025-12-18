СМИ: Еврокомиссия во время саммита лидеров ЕС ведет переговоры с Бельгией по росактивам

Представители Европейской комиссии ведут с Бельгией переговоры за пределами главного зала саммита лидеров ЕС, чтобы урегулировать наиболее деликатные моменты плана по использованию замороженных российских активов на сумму 210 млрд евро в пользу Украины.

Об этом стало известно изданию Politico, информирует "Европейская правда".

Двое чиновников ЕС рассказали, что Еврокомиссия пытается убедить бельгийского премьера Барта де Вевера, что обещанные гарантии достаточны для того, чтобы развеять его опасения относительно ответных действий со стороны РФ.

Двое дипломатов сообщили, что де Вевер выходил из комнаты лидеров, чтобы встретиться с коллегами в двустороннем формате.

Издание отмечает, что ключевые действия по вопросу российских активов происходят непублично.

Между тем немецкие СМИ сообщают, что канцлер Фридрих Мерц согласился предоставить доступ к активам российского Центрального банка, замороженных в Германии, чтобы удовлетворить требование Бельгии.

Перед тем стало известно, что после первых переговоров на саммите ЕС немецкие правительственные круги выражают оптимизм относительно того, что главы государств и правительств договорятся об использовании замороженных российских активов в пользу Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский настаивает, что для Европы выгоднее помочь Украине финансово, иначе риск распространения войны на ЕС резко возрастает.