ЗМІ: Мерц готовий піти на поступку Бельгії, щоб ухвалити рішення щодо росактивів

Канцлер Фрідріх Мерц погодився надати доступ до активів російського Центрального банку, заморожених у Німеччині, щоб задовольнити вимогу Бельгії для виплати багатомільярдного "репараційного кредиту" Україні.

Про це стало відомо агентству DPA від джерел у Брюсселі, де наразі проходить саміт лідерів ЄС, пише "Європейська правда".

В ЄС заморожено великі суми російських державних активів. Більша частина цих коштів знаходиться у бельгійської фінансової компанії Euroclear.

Досі ЄС використовував лише прибутки від цих грошей для фінансування позики для України на суму $50 млрд.

Німеччина вже давно стверджувала, що спочатку слід використати 185 млрд євро, якими оперує Euroclear. У самій Німеччині заморожено набагато меншу суму. Німецький уряд тримає точну цифру в таємниці, однак, за оцінками німецьких ЗМІ, вона складає близько 200 мільйонів євро.

Бельгія не хотіла брати на себе ризик стати мішенню можливих російських заходів у відповідь.

Бельгійський прем’єр Барт де Вевер заявляв, що наполягає на трьох умовах використання російських активів, серед яких, зокрема й використання для репараційних позик заморожених російських активів, які перебувають в інших державах.

За інформацією DPA, Мерц на саміті в Брюсселі пообіцяв надати доступ до росактивів у Німеччині.

Як зазначено, німецький канцлер вперше так чітко висловив свою позицію.

Однак, наголошено в публікації, це було очікуваним, оскільки саме Мерц найактивніше просуває в Європі ідею "репараційного кредиту" для України.

ЗМІ раніше повідомили, що після перших переговорів на саміті ЄС німецькі урядові кола висловлюють оптимізм щодо того, що глави держав і урядів домовляться про використання заморожених російських активів на користь України.

Президент України Володимир Зеленський наполягає, що для Європи вигідніше допомогти Україні фінансово, бо інакше ризик поширення війни на ЄС різко зростає.