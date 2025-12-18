Туск не исключает, что опоздает на встречу с Зеленским в Варшаве

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что может задержаться на саммите лидеров ЕС и опоздать на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться в Варшаве в пятницу.

Заявление главы польского правительства приводит "Укринформ", сообщает "Европейская правда".

В то же время Туск добавил, что украинский президент пообещал дождаться его в Варшаве.

"Во время нашей встречи в Берлине президент Зеленский сказал, что не может представить себе визита в Польшу без встречи со мной. Это по очевидным причинам, поскольку правительство также реализует свою политику в отношении Украины. И я предупредил его, что по очевидным причинам в его интересах, чтобы я присутствовал на Евросовете до конца. Он сказал, что подождет в любом случае", – отметил он.

Ранее польский премьер сказал, что если сегодня лидеры государств Европейского Союза не примут решение о финансировании Украины, завтра Украину и Европу может ждать кровопролитие.

Он также говорил, что падение Украины в результате отсутствия поддержки со стороны Европы означало бы прямую угрозу для независимости Польши.