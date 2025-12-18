В Амстердаме обнаружили склад с 8500 кг незаконной пиротехники

Правоохранители в Амстердаме обнаружили 8500 килограммов незаконных фейерверков на складе, где проводили следственные действия в рамках несвязанного дела.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Полицейские прибыли на склад, чтобы изъять автомобиль в рамках другого расследования, когда наткнулись на фейерверки, сложенные на нескольких поддонах.

Они были конфискованы, а затем уничтожены. На данный момент в связи с расследованием по фейерверкам никто не арестован.

"Незаконная продажа и хранение запрещенных фейерверков создают потенциальную угрозу для жизни людей, поскольку существует высокая вероятность пожаров и взрывов, которые могут представлять опасность для целых районов. Поэтому полиция призывает жителей сообщать о любых подозрениях относительно незаконного хранения фейерверков", – говорится в заявлении полиции.

В Амстердаме действует полный запрет на использование пиротехники, за исключением детских фейерверков. Город ожидает введения общенационального запрета, который должен вступить в силу в 2026 году. Вместо этого во время новогодних празднований организуются профессиональные фейерверки.

Верхняя палата нидерландского парламента в июле одобрила ограничения на использование фейерверков, проложив путь для реализации этого шага.

Безответственное обращение с пиротехникой вызывает дискуссии и в других странах ЕС. Так, в Бельгии после новогодних инцидентов призвали к запрету на продажу фейерверков во всем ЕС.