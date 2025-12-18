Зеленский прибыл в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг вечером прибыл в Польшу с официальным визитом.

Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленского по прибытии в Варшаву встретили представители польской стороны и посол Украины в Польше Василий Боднар.

В рамках визита украинский лидер, среди прочего, проведет первую двустороннюю встречу с новым польским президентом Каролем Навроцким.

Ранее в Варшаве подтвердили, что польская сторона предложила встречу президентов 19 декабря.

Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что может задержаться на саммите лидеров ЕС и опоздать на встречу с президентом Украины, которая должна состояться в Варшаве в пятницу.