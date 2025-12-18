Зеленский прибыл в Польшу
Новости — Четверг, 18 декабря 2025, 19:03 —
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг вечером прибыл в Польшу с официальным визитом.
Как пишет "Европейская правда", об этом журналистам сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Зеленского по прибытии в Варшаву встретили представители польской стороны и посол Украины в Польше Василий Боднар.
В рамках визита украинский лидер, среди прочего, проведет первую двустороннюю встречу с новым польским президентом Каролем Навроцким.
Ранее в Варшаве подтвердили, что польская сторона предложила встречу президентов 19 декабря.
Премьер-министр Польши Дональд Туск предположил, что может задержаться на саммите лидеров ЕС и опоздать на встречу с президентом Украины, которая должна состояться в Варшаве в пятницу.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Реклама: