У Швейцарії чоловіка, який воював на боці України, засудили за "найманство"

Військовий суд у місті Майлен (кантоні Цюрих) засудив 49-річного швейцарця до 18 місяців умовного позбавлення волі за військову службу в Україні, де він воював проти російського вторгнення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

49-річний Аві М. є швейцарцем і воював у складі української армії як снайпер, тоді як законодавством Швейцарії служба у складі збройних сил іноземної держави заборонена і кваліфікується як найманство.

Про службу Аві М. сам розповідав в інтервʼю ЗМІ, а також говорив у соцмережах.

Обвинувачення вимагало шести місяців позбавлення волі без права на умовно-дострокове звільнення, вказуючи на попередні судимості чоловіка та необхідність запобігти його подальшій службі за кордоном.

Натомість захист виступила за виправдання, стверджуючи про відсутність доказів того, що Аві М. "брав участь у бойових діях або був на фронті", за винятком повідомлень ЗМІ. Адвокати посилались і на покази матері чоловіка, яка казала, що "не вірить 80% того, що розповідає" її син.

Військовий суд у четвер засудив Аві М. до 18 місяців позбавлення волі умовно з випробувальним терміном чотири роки. Сам чоловік не був присутній у суді – він уже певний час мешкає в Ізраїлі, де виховує сина.

Як зазначає SRF, для Швейцарії це був перший судовий процес проти добровольця, який воював на боці України проти російських сил.

Влада Швейцарії у лютому 2025 року підтвердила загибель свого громадянина, який брав участь у війні проти Росії на боці українських сил – це стало першим таким випадком.

У 2024 році повідомлялось, що житель Цюриха Йона Нейдхарт, який два роки воював в Інтернаціональному легіоні в Україні проти російських військ, повернувся додому й добровільно здався поліції через порушення військового законодавства.