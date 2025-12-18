В Швейцарии мужчину, воевавшего на стороне Украины, осудили за "наемничество"

Военный суд в городе Майлен (кантон Цюрих) приговорил 49-летнего швейцарца к 18 месяцам условного лишения свободы за военную службу в Украине, где он воевал против российского вторжения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

49-летний Ави М. является швейцарцем и воевал в составе украинской армии в качестве снайпера, тогда как законодательством Швейцарии служба в составе вооруженных сил иностранного государства запрещена и квалифицируется как наемничество.

О службе Ави М. сам рассказывал в интервью СМИ, а также говорил в соцсетях.

Обвинение требовало шести месяцев лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение, указывая на предыдущие судимости мужчины и необходимость предотвратить его дальнейшую службу за рубежом.

Зато защита выступила за оправдание, утверждая об отсутствии доказательств того, что Ави М. "участвовал в боевых действиях или был на фронте", за исключением сообщений СМИ. Адвокаты ссылались и на показания матери мужчины, которая говорила, что "не верит 80% того, что рассказывает" ее сын.

Военный суд в четверг приговорил Ави М. к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Сам мужчина не присутствовал в суде – он уже некоторое время проживает в Израиле, где воспитывает сына.

Как отмечает SRF, для Швейцарии это был первый судебный процесс против добровольца, воевавшего на стороне Украины против российских сил.

Власти Швейцарии в феврале 2025 года подтвердили гибель своего гражданина, участвовавшего в войне против России на стороне украинских сил – это стало первым таким случаем.

В 2024 году сообщалось, что житель Цюриха Йона Нейдхарт, который два года воевал в Интернациональном легионе в Украине против российских войск, вернулся домой и добровольно сдался полиции из-за нарушения военного законодательства.