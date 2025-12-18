Верховный суд Норвегии поддержал заключение климатических активистов за вандализм

Верховный суд Норвегии в двух решениях вынес вердикт о том, могут ли осужденные за повреждение имущества, совершенное во время демонстраций против нефтяной политики правительства, быть освобождены от тюремного заключения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NRK.

Высший суд Норвегии рассматривал два дела климатических активистов, осужденных к тюремному заключению за повреждение имущества в парке скульптур Вигеланда в Осло и в Министерстве климата и окружающей среды.

Ущерб был признан серьезным, и активисты, согласно приговору, должны отбыть наказание от 30 до 50 дней лишения свободы.

В одном деле двое климатических активистов, связанных с организацией Stopp Oljeletinga, обмазали оранжевой краской семь статуй в парке Вигеланда, в частности самую известную из них – "Монолит".

Другое дело касалось двух других лиц, связанных с Stopp Oljeletinga, которые облили краской фасад Министерства климата и окружающей среды Норвегии.

Верховный суд Норвегии постановил, что Конституция стран и Европейская конвенция по правам человека и Орхусская конвенция о доступе к информации и правосудию по вопросам окружающей среды не дают оснований для освобождения от наказания или тюремного заключения.

Ранее суд в Стокгольме оправдал шестерых климатических активистов, которые в 2023 году приняли участие в акции протеста, во время которой они обмазали красной краской защитное стекло картины Моне.

Четырех участников протестной группы Take Back Power в начале декабря арестовали после инцидента в лондонском музее Тауэр, где в сторону витрины с королевскими драгоценностями бросили еду.