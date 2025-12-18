ЗМІ: у ЄС кажуть про обережний оптимізм щодо "репараційної позики" Україні

У межах саміту Європейського Союзу тривають переговори щодо механізму використання російських активів для фінансової допомоги Україні та лунають обережні оцінки, що контури угоди вдасться погодити до ранку пʼятниці.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Politico.

За словами співрозмовників Politico, лідери ЄС на початку саміту вирішили безпосередньо обговорити другорядні питання, тоді як "репараційну позику" обговорювали їхні помічники.

ЄС не хотів, "щоб лідери витрачали час на розставлення ком та крапок, а щоб вони домовилися про одне важливе питання, яке все ще потребує рішення", сказав виданню високопосадовець ЄС на умовах анонімності.

Тоді як довірені представники лідерів проводили обговорення щодо "репараційної позики" невеликих групах за закритими дверима, послам технічного рівня окремо було доручено переробити пропозиції, йдеться в матеріалі.

Пізніше лідери ЄС зробили незаплановану перерву, щоб перевірити прогрес своїх команд. До вечора четверга деякі посадовці ЄС обережно говорили про прогрес.

Двоє високопосадовців Євросоюзу повідомили Politico, що тепер вони дещо оптимістичніше налаштовані щодо того, що контури угоди можуть бути опрацьовані в четвер увечері або принаймні в перші години п'ятниці.

Інші троє співрозмовників Politico окремо висловили побоювання щодо жорсткої позиції премʼєр-міністра Бельгії Барта Де Вевера з питання "репараційної позики".

"Питання полягає в тому, чи не зробив Де Вевер помилку, зайнявши жорстку позицію проти угоди", до такої міри, що він не може відмовитися від неї, незважаючи на те, що домігся значних поступок, сказав один з них.

Як повідомлялося, Бельгія продовжує опір рішенню щодо конфіскації активів. Прем'єр заявив, що "ще не бачив тексту, з яким Бельгія могла б погодитися".

Однак дипломати держав Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо використання російських заморожених активів для надання Україні "репараційної позики" у 2026-27 роках, але остаточне рішення мають прийняти лідери держав ЄС на засіданні Європейської ради.