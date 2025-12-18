СМИ: в ЕС говорят об осторожном оптимизме в отношении "репарационного займа" Украине

В рамках саммита Европейского Союза продолжаются переговоры о механизме использования российских активов для финансовой помощи Украине и звучат осторожные оценки, что контуры соглашения удастся согласовать до утра пятницы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Politico.

По словам собеседников Politico, лидеры ЕС в начале саммита решили непосредственно обсудить второстепенные вопросы, тогда как "репарационный заем" обсуждали их помощники.

ЕС не хотел, "чтобы лидеры тратили время на расстановку комма и точек, а чтобы они договорились об одном важном вопросе, который все еще требует решения", сказал изданию высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности.

В то время как доверенные представители лидеров проводили обсуждение "репарационного займа" в небольших группах за закрытыми дверями, послам технического уровня отдельно было поручено переработать предложения, говорится в материале.

Позже лидеры ЕС сделали незапланированный перерыв, чтобы проверить прогресс своих команд. К вечеру четверга некоторые чиновники ЕС осторожно говорили о прогрессе.

Два высокопоставленных чиновника Евросоюза сообщили Politico, что теперь они несколько оптимистичнее настроены в отношении того, что контуры соглашения могут быть проработаны в четверг вечером или, по крайней мере, в первые часы пятницы.

Другие трое собеседников Politico отдельно выразили опасения по поводу жесткой позиции премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера по вопросу "репарационного займа".

"Вопрос заключается в том, не совершил ли Де Вевер ошибку, заняв жесткую позицию против соглашения", до такой степени, что он не может отказаться от нее, несмотря на то, что добился значительных уступок, сказал один из них.

Как сообщалось, Бельгия продолжает сопротивляться решению о конфискации активов. Премьер заявил, что "еще не видел текста, с которым Бельгия могла бы согласиться".

Однако дипломаты государств Европейского Союза достигли предварительного соглашения об использовании российских замороженных активов для предоставления Украине "репарационного займа" в 2026-27 годах, но окончательное решение должны принять лидеры государств ЕС на заседании Европейского совета.