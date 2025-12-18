У Сенаті закликали Трампа передати Україні всі заморожені у США росактиви

Група сенаторів США від Республіканської партії звернулась до президента Дональда Трампа з проханням конфіскувати заморожені на території країни російські активи та спрямувати їх на допомогу Україні.

Текст листа є в розпорядженні "Європейської правди".

Листа підписали сенатори-республіканці Джим Ріш, Роджер Вікер, Джон Кеннеді та Рік Скотт.

"Звертаємося до Вас із закликом скористатися повноваженнями, наданими Вам відповідно до Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців, і в координації з G7 та європейськими союзниками переказати до України повну суму російських суверенних активів, заморожених або знерухомлених у Сполучених Штатах", – йдеться в листі.

Сенатори пишуть, що такий крок дозволить розблокувати рішення про використання "162 мільярдів доларів іммобілізованих російських суверенних активів у Європейському Союзі".

"Після конфіскації ці кошти з Європи будуть використані для закупівлі зброї у американських виробників для постачання в Україну. Це вигідна угода для Америки; вона принесе замовлення, які допоможуть прискорити розвиток нашої вітчизняної оборонної промисловості та забезпечити здатність України захищати себе в найближчому майбутньому", – пояснюють республіканські конгресмени.

Вони закликають Трампа доручити державному секретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту "вжити негайних заходів для конфіскації російських суверенних активів на суму близько 5 мільярдів доларів, які наразі заморожені в Сполучених Штатах".

"Навіть якщо мир буде досягнуто, Україна потребуватиме модернізації своїх збройних сил, і використання цих активів забезпечить Україні можливість надійно захищати себе в найближчі роки, одночасно відкривши доступ до понад 81 мільярда доларів нових європейських інвестицій в оборонну промисловість США", – йдеться в листі.

За даними агентства Bloomberg, США провели лобіювання в декількох країнах Європейського Союзу, намагаючись заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ для забезпечення позики Україні.

У межах саміту Європейського Союзу тривають переговори щодо механізму використання російських активів для фінансової допомоги Україні та лунають обережні оцінки, що контури угоди вдасться погодити до ранку пʼятниці.