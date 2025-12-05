Bloomberg: США закликали європейців виступити проти плану ЄС щодо росактивів для України

США провели лобіювання в декількох країнах Європейського Союзу, намагаючись заблокувати плани ЄС щодо використання заморожених активів РФ для забезпечення позики Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", агентству Bloomberg стало відомо від неназваних європейських дипломатів.

"Американські посадовці переконували країни-члени, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом і Москвою і не повинні використовуватися для продовження війни, повідомили дипломати, які висловилися на умовах анонімності", – йдеться у публікації агентства.

Цього тижня ЄС висунув пропозицію використати заморожені активи РФ для забезпечення кредиту в розмірі 90 млрд євро для покриття економічних і військових потреб України на найближчі два роки. На території ЄС заморожено російських активів на суму близько 210 млрд євро.

Обговорення відбуваються в критичний для України момент, коли США тиснуть на Київ, щоб той погодився на потенційно нерівноправну мирну угоду з Росією. Україна ризикує залишитися без грошей на початку наступного року.

Вашингтон розглядає російські активи як частину своїх пропозицій щодо укладення мирних домовленостей з Москвою і запропонував використовувати їх для фінансування післявоєнних інвестицій під керівництвом США.

28-пунктний мирний план США був змінений з моменту його появи минулого місяця, але активи залишаються одним з ключових каменів спотикання, поряд зі статусом українських територій і наданням Києву надійних гарантій безпеки, за словами деяких учасників переговорів.

Європейські лідери наполягають, що питання використання активів є європейською справою, оскільки заморожені кошти в основному розташовані в Європі.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн 3 грудня оголосила два рішення щодо фінансування України у 2026-2027 роках, одне з них пропонує використати кошти від заморожених російських активів у ЄС для надання Україні "репараційної позики".

Ще до оголошення нової пропозиції Бельгія назвала її категорично неприйнятною.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відклав заплановану поїздку до Осло в п'ятницю і замість цього поїде до Брюсселя для переговорів щодо російських заморожених активів.