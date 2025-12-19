Зеленський про рішення ЄС щодо фінансової підтримки України: "Посилює нашу стійкість"

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за рішення щодо фінансової підтримки України у 2026–2027 роках.

Про це він написав у соцмережах рано вранці 19 грудня, передає "Європейська правда".

Як відомо, саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Рішення ухвалили після того, як ЄС відмовився від варіанту "репараційної позики", який тривалий час обговорювали перед тим.

"Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість", – заявив Зеленський.

Він наголосив й на важливості того, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки.

Раніше "ЄвроПравда" розповідала, що Саміт ЄС зайшов у глухий кут щодо репараційної позики, довелося перейти до плану Б, який зрештою спрацював.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта пообіцяв, що лідери не підуть з саміту без рішення щодо грошей для України.

