Зеленский о решении ЕС о финансовой поддержке Украины: "Усиливает нашу устойчивость"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров Европейского союза за решение о финансовой поддержке Украины на 2026–2027 годы.

Об этом он написал в социальных сетях ранним утром 19 декабря, сообщает "Европейская правда".

Как известно, саммит Европейского союза одобрил решение о совместном кредите для Украины в размере 90 млрд евро. Решение было принято после того, как ЕС отказался от варианта "репарационного кредита", который долгое время обсуждался ранее.

"Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость", – заявил Зеленский.Он также подчеркнул важность того, что российские активы остаются замороженными и что Украина получила гарантию финансовой безопасности на ближайшие годы.

Ранее "Европравда" сообщала, что саммит ЕС зашел в тупик по вопросу репарационного кредита и был вынужден перейти к плану Б, который в конечном итоге сработал.

Президент Европейского совета Антониу Кошта пообещал, что лидеры не покинут саммит без решения по поводу денег для Украины.

