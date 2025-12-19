Прем’єр Бельгії про рішення ЄС щодо фінансування України: "Сильний політичний сигнал"

Премʼєр-міністр Бельгії Барт Де Вевер вважає, що рішення Європейського Союзу про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро – це сильний політичний сигнал.

Про це він заявив на пресконференції у п'ятницю вранці, після завершення саміту ЄС, пише "Європейська правда".

Вевер наголосив, що підтримка України – це не благодійність, а найважливіша інвестиція, яку можна зробити у власну безпеку.

"Ніколи не було жодних суперечок щодо того, чи будемо ми допомагати. Єдине питання полягало в тому, як саме ми повинні допомагати", – сказав він.

Відтак прем’єр Бельгії пояснив, що було на кону. Він зазначив, що якби Європа "пішла без угоди" – підвела б не тільки Україну, а й себе.

"Якби ми сьогодні залишили Брюссель розділеними, Європа втратила б геополітичне значення. Це було б цілковитою катастрофою. І ми б дали світові сигнал, що Європа більше не здатна нічого зробити. А це також було б стратегічною катастрофою", – заявив Вевер.

За його словами, ЄС знайшов рішення, яке всі можуть підтримати.

"Я вважаю, що Україна перемогла. Вона отримала термінове, передбачуване і надійне фінансування, яке їй потрібно на найближчі два роки. Це не крихка конструкція. Це стабільне, юридично міцне і фінансово надійне європейське рішення", – наголосив він.

Також Вевер зазначив, що заморожені активи РФ "залишаться глобалізованими і врешті-решт будуть використані для відшкодування збитків, яких Росія завдала своєю невиправданою і необґрунтованою війною проти України".

"Я вважаю, що Європа перемогла, і фінансова стабільність, безсумнівно, перемогла. Ми уникнули хаосу. Ми уникнули розколу. Єдність європейських держав сьогодні означає, що Європа залишається важливим гравцем на геополітичній арені", – вважає він.

Прем’єр Бельгії зазначив, що це рішення "захищає довіру до європейських інституцій, ринків та євро", що, на його переконання, є "життєво важливим".

"Ми також посилили справедливість всередині ЄС. Сьогодні ми довели, що голос малих та середніх держав-членів також має значення. Рішення в Європі не приймаються просто найбільшими столицями чи інституціями, вони є колективними", – акцентував він.

Також він зазначив, що це рішення – перемога міжнародного права.

"Ми уникнули створення прецеденту, який міг би підірвати правову визначеність у всьому світі. Ми захищаємо принцип, що Європа поважає право навіть тоді, коли це важко, навіть коли ми перебуваємо під тиском", – зазначив Вевер.

Відтак глава бельгійського уряду додав, що Європа подала сильний політичний сигнал.

"Європа підтримує Україну. Європа залишається єдиною. Європа діє відповідально, і Європа все ще має значення", – підсумував Вевер.

У ніч проти 19 грудня саміт Європейського Союзу затвердив рішення про спільне запозичення для України на суму 90 млрд євро. Рішення ухвалили після того, як ЄС відмовився від варіанту "репараційної позики", який тривалий час обговорювали перед тим.

Раніше "ЄвроПравда" розповідала, що саміт ЄС зайшов у глухий кут щодо "репараційної позики", довелося перейти до "плану Б", який зрештою спрацював.

Президент Європейської ради Антоніу Кошта пообіцяв, що лідери не підуть з саміту без рішення щодо грошей для України.

Читайте також статтю "Все про прем'єра Бельгії, який блокував гроші для України".