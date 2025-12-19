Премьер Бельгии о решении ЕС по финансированию Украины: "Сильный политический сигнал"

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер считает, что решение Европейского Союза о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро – это сильный политический сигнал.

Об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу утром, после завершения саммита ЕС, пишет "Европейская правда".

Вевер подчеркнул, что поддержка Украины – это не благотворительность, а важнейшая инвестиция, которую можно сделать в собственную безопасность.

"Никогда не было никаких споров о том, будем ли мы помогать. Единственный вопрос заключался в том, как именно мы должны помогать", – сказал он.

Затем премьер Бельгии объяснил, что было на кону. Он отметил, что если бы Европа "ушла без соглашения" – подвела бы не только Украину, но и себя.

"Если бы мы сегодня оставили Брюссель разделенным, Европа потеряла бы геополитическое значение. Это было бы полной катастрофой. И мы бы дали миру сигнал, что Европа больше не способна ничего сделать. А это также было бы стратегической катастрофой", – заявил Вевер.

По его словам, ЕС нашел решение, которое все могут поддержать.

"Я считаю, что Украина победила. Она получила срочное, предсказуемое и надежное финансирование, которое ей нужно на ближайшие два года. Это не хрупкая конструкция. Это стабильное, юридически прочное и финансово надежное европейское решение", – подчеркнул он.

Также Вевер отметил, что замороженные активы РФ "останутся глобализированными и в конечном итоге будут использованы для возмещения ущерба, который Россия нанесла своей неоправданной и необоснованной войной против Украины".

"Я считаю, что Европа победила, и финансовая стабильность, несомненно, победила. Мы избежали хаоса. Мы избежали раскола. Единство европейских государств сегодня означает, что Европа остается важным игроком на геополитической арене", – считает он.

Премьер Бельгии отметил, что это решение "защищает доверие к европейским институтам, рынкам и евро", что, по его убеждению, является "жизненно важным".

"Мы также усилили справедливость внутри ЕС. Сегодня мы доказали, что голос малых и средних государств-членов также имеет значение. Решения в Европе не принимаются просто крупнейшими столицами или институтами, они являются коллективными", – подчеркнул он.

Также он отметил, что это решение – победа международного права.

"Мы избежали создания прецедента, который мог бы подорвать правовую определенность во всем мире. Мы защищаем принцип, что Европа уважает право даже тогда, когда это трудно, даже когда мы находимся под давлением", – отметил Вевер.

Затем глава бельгийского правительства добавил, что Европа подала сильный политический сигнал.

"Европа поддерживает Украину. Европа остается единой. Европа действует ответственно, и Европа все еще имеет значение", – подытожил Вевер.

В ночь на 19 декабря саммит Европейского Союза утвердил решение о совместном заимствовании для Украины на сумму 90 млрд евро. Решение приняли после того, как ЕС отказался от варианта "репарационного займа", который долгое время обсуждали перед этим.

Ранее „ЕвроПравда" рассказывала, что саммит ЕС зашел в тупик по поводу "репарационного займа", пришлось перейти к "плану Б", который в итоге сработал.

Президент Европейского совета Антониу Кошта пообещал, что лидеры не уйдут с саммита без решения о деньгах для Украины.

