Сибіга про 90 млрд євро від ЄС: попри надії Росії підтримка України Європою не похитнеться

Глава МЗС Андрій Сибіга привітав рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики для фінансування України на наступні два роки.

Про це він написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Міністр зазначив, що рішення Європейської ради про надання Україні фінансової підтримки у розмірі 90 млрд євро у 2026-2027 роках є своєчасним і рішучим.

"Україна отримала гарантію фінансової безпеки. Попри сподівання Росії, підтримка Європи для України не похитнеться. Російські активи залишаються замороженими. Європа залишається єдиною і сильною", – написав Сибіга.

Він також висловив вдячність очільниці європейської дипломатії Каї Каллас та країнам-членам ЄС за їхню непохитну підтримку.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.