Посол США в ЄС запевняє, що Трамп ніколи не планував вторгнення у Гренландію

Погрози президента США Дональда Трампа щодо вторгнення до Гренландії, висловлені на початку цього року, були неправильно витлумачені.

Про це заявив у п’ятницю посол США в Європейському Союзі Ендрю Паздер, передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Посол стверджує, що Трамп ніколи не збирався вторгатися в Гренландію.

"Це було витлумачено так, ніби ми якимось чином загрожували територіальній цілісності Гренландії, але президент ніколи не говорив, що ми збираємося вторгнутися", – сказав Паздер учасникам Брюссельського форуму з економічної безпеки.

Він зазначив, що заяви президента були корисними для привернення уваги до стратегічного значення Гренландії, але їх не слід було сприймати серйозно.

Коментарі посла пролунали лише через день після того, як держсекретар США Марко Рубіо заявив перед Комітетом з закордонних справ Палати представників США, що арктичний острів "поки що" є частиною Данії.

У січні Трамп зрештою відкинув можливість військового вторгнення до Гренландії, розпочавши переговори між США та Данією щодо посилення американської військової присутності на арктичному острові.

Паздер, колишній ресторатор, порівняв реакцію Європи на погрози Трампа з піною та кавою в капучино.

"Ви замовляєте капучино заради кави, а не заради піни. Тож давайте зосередимося на каві, а не на піні. А багато з цього – саме піна", – пояснив він.

Нагадаємо, після того, як губернатор Луїзіани Джефф Лендрі, який також є спецпосланцем президента США в Гренландії, відвідав острів, де зокрема заявив, що процвітання Гренландії "залежить" від Трампа, американський президент опублікував світлину, на якій він дивиться на одне з гренландських міст.

Також Лендрі вважає, що нафта з Гренландії може відіграти важливу роль у зниженні цін на енергоносії на тлі конфлікту з Іраном.

Після зустрічі з Лендрі уряд Гренландії заявив, що в переговорах зі Сполученими Штатами щодо майбутнього острова досягнуто певного прогресу, але наполіг, що острів не продається.