Сибига о 90 млрд евро от ЕС: несмотря на надежды России, поддержка Украины Европой не пошатнется
Глава МИД Андрей Сибига приветствовал решение ЕС о предоставлении 90 млрд евро займа для финансирования Украины на следующие два года.
Об этом он написал в соцсети Х, передает "Европейская правда".
Министр отметил, что решение Европейского совета о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере 90 млрд евро в 2026-2027 годах является своевременным и решительным.
"Украина получила гарантию финансовой безопасности. Несмотря на надежды России, поддержка Европы для Украины не пошатнется. Российские активы остаются замороженными. Европа остается единой и сильной", – написал Сибига.
Он также выразил благодарность главе европейской дипломатии Кае Каллас и странам-членам ЕС за их непоколебимую поддержку.
Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
В то же время на фоне предоставления займа Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.