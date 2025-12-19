США призупиняють розіграш грін-карт через стрілянину в Браунському університеті

Американський президент Дональд Трамп наказав призупинити розіграш грін-карт після стрілянини у Браунському університеті.

Про це заявила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем у соцмережі X, передає "Європейська правда".

Ноем зазначила, що стрілець з Браунського університету, Клаудіо Мануель Невес Валенте, в'їхав до Сполучених Штатів за диверсифікаційною візовою лотереєю (DV1, відома як розіграш грін-карт) у 2017 році і отримав грін-карту.

"Цьому огидному індивіду ніколи не слід було дозволяти в'їзд до нашої країни", – сказала міністерка.

За її словами, у 2017 році Трамп боровся за припинення цієї програми після того, як терорист "Ісламської держави" (ІДІЛ), який в'їхав за програмою DV1, врізався у натовп людей у Нью-Йорку, вбивши вісім осіб.

Відтак зараз, за вказівкою Трампа, вона негайно доручила Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб "жоден американець більше не постраждав від цієї згубної програми".

Зазначимо, таке рішення американського президента пов’язане з інцидентом, який стався 13 грудня. Тоді в інженерному корпусі Браунського університету сталася стрілянина під час випускних іспитів. Двоє людей загинули, девʼятеро зазнали поранень.

14 грудня стало відомо, що поліція заарештувала особу, можливо, повʼязану з нападом на Браунський університет. Заклад скасував заняття й іспити до кінця семестру та дозволив студентам виїхати з кампусу достроково.

Нагадаємо, влітку Трамп під час свого візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу".

Він також радив прем'єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру знизити податки, скоротити імміграцію і побороти злочинність в країні.

Також нещодавно американський президент поскаржився, що Європа "вже не та", оскільки масова міграція продовжує охоплювати континент.

