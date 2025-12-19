США приостанавливают розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в Браунском университете

Американский президент Дональд Трамп приказал приостановить розыгрыш грин-карт после стрельбы в Браунском университете.

Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в соцсети X, передает "Европейская правда".

Ноем отметила, что стрелок из Браунского университета, Клаудио Мануэль Невес Валенте, въехал в Соединенные Штаты по диверсификационной визовой лотерее (DV1, известной как розыгрыш грин-карт) в 2017 году и получил грин-карту.

"Этому отвратительному индивидууму никогда не следовало разрешать въезд в нашу страну", – сказала министр.

По ее словам, в 2017 году Трамп боролся за прекращение этой программы после того, как террорист "Исламского государства" (ИГИЛ), въехавший по программе DV1, врезался в толпу в Нью-Йорке, убив восемь человек.

Поэтому сейчас, по указанию Трампа, она немедленно поручила Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы "ни один американец больше не пострадал от этой пагубной программы".

Отметим, такое решение американского президента связано с инцидентом, который произошел 13 декабря. Тогда в инженерном корпусе Браунского университета произошла стрельба во время выпускных экзаменов. Два человека погибли, девять получили ранения.

14 декабря стало известно, что полиция арестовала человека, возможно, связанного с нападением на Браунский университет. Учреждение отменило занятия и экзамены до конца семестра и разрешило студентам покинуть кампус досрочно.

Напомним, летом Трамп во время своего визита в Шотландию заявил, что иммиграция "убивает Европу".

Он также советовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру снизить налоги, сократить иммиграцию и побороть преступность в стране.

Также недавно американский президент пожаловался, что Европа "уже не та", поскольку массовая миграция продолжает охватывать континент.

