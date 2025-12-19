США приостанавливают розыгрыш грин-карт из-за стрельбы в Браунском университете
Американский президент Дональд Трамп приказал приостановить розыгрыш грин-карт после стрельбы в Браунском университете.
Об этом заявила министр внутренней безопасности США Кристи Ноем в соцсети X, передает "Европейская правда".
Ноем отметила, что стрелок из Браунского университета, Клаудио Мануэль Невес Валенте, въехал в Соединенные Штаты по диверсификационной визовой лотерее (DV1, известной как розыгрыш грин-карт) в 2017 году и получил грин-карту.
"Этому отвратительному индивидууму никогда не следовало разрешать въезд в нашу страну", – сказала министр.
По ее словам, в 2017 году Трамп боролся за прекращение этой программы после того, как террорист "Исламского государства" (ИГИЛ), въехавший по программе DV1, врезался в толпу в Нью-Йорке, убив восемь человек.
Поэтому сейчас, по указанию Трампа, она немедленно поручила Службе гражданства и иммиграции США приостановить программу DV1, чтобы "ни один американец больше не пострадал от этой пагубной программы".
Отметим, такое решение американского президента связано с инцидентом, который произошел 13 декабря. Тогда в инженерном корпусе Браунского университета произошла стрельба во время выпускных экзаменов. Два человека погибли, девять получили ранения.
14 декабря стало известно, что полиция арестовала человека, возможно, связанного с нападением на Браунский университет. Учреждение отменило занятия и экзамены до конца семестра и разрешило студентам покинуть кампус досрочно.
Напомним, летом Трамп во время своего визита в Шотландию заявил, что иммиграция "убивает Европу".
Он также советовал премьер-министру Великобритании Киру Стармеру снизить налоги, сократить иммиграцию и побороть преступность в стране.
Также недавно американский президент пожаловался, что Европа "уже не та", поскольку массовая миграция продолжает охватывать континент.
