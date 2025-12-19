Навроцкий и Зеленский обсудили вопросы национальной памяти

Вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.

Об этом польский президент Кароль Навроцкий сказал во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Европейская правда".

Навроцкий заявил, что во время разговора они обсудили важные для Польши вопросы, касающиеся национальной памяти.

По его словам, во время дискуссии с Зеленским также присутствовали главы институтов национальной памяти Польши и Украины.

"26 запросов Института национальной памяти, которые были переданы украинской стороне, должны быть рассмотрены в соответствии с нашим партнерством и нашими отношениями", – отметил Навроцкий.

Он добавил, что на польском и украинском институтах национальной памяти лежит "большая ответственность". Поэтому он выразил надежду, что эти вопросы будут решены, ведь они "важны для поляков".

Зеленский в свою очередь подтвердил, что Украина уважает историческую память Польши, а также ожидает взаимного уважения к своей.

"Ожидаем работать вместе, чтобы связи между Украиной и Польшей давали силу, чтобы давали развитие наших народов. Каждая из жертв заслуживает должного христианского почитания", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский также акцентировал, что Украина будет поддерживать трек работы институтов национальной памяти стран.

Отметим, 16 декабря представители Украины и Польши во время рабочей встречи обсудили план и основы поисковых и эксгумационных работ на территории обеих стран в следующем году.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.

В начале октября посол Украины в Польше Василий Боднар говорил, что Украина вскоре выдаст новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии.