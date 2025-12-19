Президент Польши рассказал о своем отношении к украинским беженцам

Президент Польши Кароль Навроцкий прокомментировал свое отношение к украинским беженцам и к их вкладу в польскую экономику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Навроцкого спросили, как он оценивает тот факт, что украинские мигранты уплатили в польский бюджет налогов на сумму более 15 млрд злотых, а в целом вклад в экономику страны составил 2,7 процента от ВВП.

На это он ответил, что "очень рад, что украинцы, прибывшие в Польшу, нашли здесь свой дом".

"Мы как государство заботимся обо всех меньшинствах. Одни развиваются более динамично, другие – менее, добавляя к польскому ВВП конкретные суммы".

Относительно приведенных журналисткой данных польский президент отметил, что они показывают, насколько хорошо украинцы чувствуют себя в Польше.

"У нас такая система защиты меньшинств, которая позволяет им развиваться. Это является доказательством открытости Польши, которая с 2022 года приняла более миллиона украинцев", – добавил он.

В ноябре Навроцкий заявил, что подписал закон о помощи гражданам Украины в последний раз, в дальнейшем к ним будут относиться, как к другим нацменьшинствам.

На предыдущий закон о помощи украинцам президент Польши наложил вето, ссылаясь на якобы несправедливо большой объем социальной помощи, которую платят украинским беженцам.

Новый закон, экстренно подготовленный правительством Польши, парламент окончательно одобрил 17 сентября.

Среди прочего, закон продлевает легальность пребывания в Польше граждан Украины, бежавших от войны, до 4 марта 2026 года.

Он усиливает контроль над получением иностранцами соцпомощи, в частности программы 800+. Право на нее будет связано с профессиональной активностью и обучением детей в польской школе. Исключением, например, являются родители детей с инвалидностью.

Закон также вводит ограничения на возможность пользования медицинскими услугами взрослыми гражданами Украины. Речь идет, в частности, о медицинских и лекарственных программах, лечебной реабилитации и стоматологическом лечении.

