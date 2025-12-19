Навроцкий: урегулирование проблемы эксгумаций помешает РФ разделять Украину и Польшу

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что урегулирование вопроса эксгумаций жертв Волынской трагедии способно выбить у России аргумент в ее попытке поссорить Украину и Польшу.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, передает "Европейская правда".

Навроцкий сказал, что во время разговора с Зеленским речь шла о конкретных 26 запросах Института национальной памяти на эксгумационные работы на территории Украины.

По его словам, в общем интересе Украины и Польши находится совместное захоронение жертв Волынской трагедии.

"Это вытекает из христианских ценностей, которые также объединяют Польшу и Украину", – сказал он.

В то же время Навроцкий добавил, что для РФ инструментализация истории, прошлого, ложь о прошлом – это один из фундаментов ее империалистического поведения.

"Мы с президентом Зеленским осознаем, что, решая этот вопрос, реализуя 26 запросов, мы выбиваем у Российской Федерации аргумент и попытку разделить нас и дезинформировать", – сказал Навроцкий.

"Я верю, что наша сегодняшняя встреча решит этот вопрос", – добавил он.

Навроцкий также заявил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.

Отметим, 16 декабря представители Украины и Польши во время рабочей встречи обсудили план и основы поисковых и эксгумационных работ на территории обеих стран в следующем году.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.