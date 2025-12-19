Посол ЄС про 90 млрд євро для України: умови винятково вигідні

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що рішення про кредит у розмірі 90 млрд євро, ухвалене в ході саміту у Брюсселі, допоможе Україні зберегти фінансову стійкість протягом наступних двох років.

Таку думку посол висловила у коментарі "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Матернова, рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики – "фантастична новина для України".

"Вона не опинилася у фінансовій прірві, уникнувши кризи ліквідності. Фінансування тепер гарантоване. Цього було досягнуто за умови, що три країни будуть звільнені від додаткових фінансових зобов’язань, пов’язаних зі спільним кредитом, гарантованим натомість бюджетом ЄС", – наголосила вона.

За словами Матернової, кредит надається Україні "на винятково вигідних умовах".

"Це безвідсотковий кредит, який не потрібно повертати, якщо Росія не виплатить Україні репарації за збитки, завдані під час збройної агресії", – додала вона.

Вона пояснила, що кредит підкріплений бюджетним резервом ЄС, тому на національні бюджети держав-членів ЄС додаткового навантаження не накладається.

Водночас посол додала, що лідери закликали Раду ЄС та Європейський парламент продовжити роботу над технічними та правовими аспектами інструментів, що передбачають репараційну позику з використанням заморожених активів Росії, і така робота триватиме.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав перемогою України рішення ЄС про надання 90 млрд євро позики.

Як відомо, Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Водночас на тлі надання позики Європейський Союз нагадав Україні про важливість подальшої боротьби з корупцією.