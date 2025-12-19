Посол ЕС о 90 млрд евро для Украины: условия исключительно выгодные

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова считает, что решение о кредите в размере 90 млрд евро, принятое в ходе саммита в Брюсселе, поможет Украине сохранить финансовую устойчивость в течение следующих двух лет.

Такое мнение посол высказала в комментарии "Укринформу", сообщает "Европейская правда".

Как отметила Матернова, решение ЕС о предоставлении 90 млрд евро займа – "фантастическая новость для Украины".

"Она не оказалась в финансовой пропасти, избежав кризиса ликвидности. Финансирование теперь гарантировано. Это было достигнуто при условии, что три страны будут освобождены от дополнительных финансовых обязательств, связанных с совместным кредитом, гарантированным вместо этого бюджетом ЕС", – подчеркнула она.

По словам Матерновой, кредит предоставляется Украине "на исключительно выгодных условиях".

"Это беспроцентный кредит, который не нужно возвращать, если Россия не выплатит Украине репарации за ущерб, нанесенный во время вооруженной агрессии", – добавила она.

Она пояснила, что кредит подкреплен бюджетным резервом ЕС, поэтому на национальные бюджеты государств-членов ЕС дополнительная нагрузка не накладывается.

В то же время посол добавила, что лидеры призвали Совет ЕС и Европейский парламент продолжить работу над техническими и правовыми аспектами инструментов, предусматривающих репарационный кредит с использованием замороженных активов России, и такая работа будет продолжаться.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал победой Украины решение ЕС о предоставлении 90 млрд евро кредита.

Как известно, Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.

В то же время на фоне предоставления кредита Европейский Союз напомнил Украине о важности дальнейшей борьбы с коррупцией.