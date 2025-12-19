Зеленский считает, что партнеры могли бы больше давить на РФ в вопросе "Орешника" в Беларуси

Президент Владимир Зеленский ожидает от западных партнеров большего давления на Россию из-за размещения в Беларуси российского ракетного комплекса "Орешник".

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Польши Каролем Навроцким в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

Зеленский сказал, что Украина передает партнерам информацию о системе "Орешник" в Беларуси.

"Думаю партнеры сами могут оценить эту угрозу и понять, как им на это реагировать. Это угроза многим европейским странам, включая Польшу, Германию и другие страны", – сказал он.

Зеленский также упомянул о просьбе Украины применить санкции против компаний, которые находятся как на европейском континенте, так и на других континентах, которые продают компоненты для "Орешника" через третьи страны.

"Без этих компонентов Россия развивать производство "Орешника" не может. Я не вижу этих введенных санкций. У меня вопрос достаточно логичный. Если наши партнеры, США и другие, проводят много дипломатических усилий по окончанию войны, то могут ли наши партнеры так же давить на Россию, чтобы они не размещали ближе к Европе, к границе с Польшей "Орешник", – спросил Зеленский.

В противном случае, по его словам, сложно понять, почему Россия атакует американские системы ПВО на территории Украины, а партнеры не делают выводов относительно угроз на территории Беларуси.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг сообщил о взятии на боевое дежурство российского ракетного комплекса "Орешник".

Как известно, Россия единственный раз применяла баллистическую ракету средней дальности "Орешник" в войне против Украины – удар нанесли по Днепру в ноябре 2024 года.

Вскоре после того самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва передаст Беларуси такую систему.