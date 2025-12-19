В НАТО кажуть, що обсяг військової допомоги Україні не скоротився попри зміни у США

В НАТО заявили, що поставки зброї в Україну не скоротилися попри зміни в політиці США після приходу до влади Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав заступник командувача програми НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер, якого цитує Reuters.

Після приходу до влади в січні адміністрація Трампа відмовилась безоплатно передавати Україні озброєння, розпочавши продаж через програму PURL, або відправляла до України допомогу, яка вже раніше була схвалена колишнім президентом Джо Байденом.

На запитання, чи відбулося скорочення поставок військової допомоги після того, як Трамп припинив безоплатне надання допомоги, Келлер відповів: "Ні, нічого".

"Не було жодної паузи... все просто продовжувалося, і це не так, що США чекають, поки за це заплатять. Як тільки оголошується про один пакет (PURL), починається надходження обладнання", – сказав він.

Келлер зазначив, що у 2025 році NSATU надала Києву близько 220 тисяч тонн військової допомоги, що становить приблизно 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів та 500 літаків, завантажених зброєю, боєприпасами та іншими матеріалами. Щорічного порівняння не було, оскільки NSATU розпочала координацію лише рік тому.

"Цього ніколи не достатньо. Але принаймні цього достатньо, щоб Україна продовжувала боротися", – сказав він.

Хоча більша частина допомоги зараз надходить через хаб у польському місті Жешув, Келлер сказав, що до кінця січня очікується, що другий центр в Румунії перейде під командування НАТО.

Нещодавно Сенат США переважною більшістю голосів підтримав закон про національну оборону на 2026 рік з рекордними оборонними витратами.

Щорічний законопроєкт про оборонну політику був схвалений верхньою палатою Конгресу після широкого двопартійного голосування, після того, як минулого тижня його ухвалила Палата представників.

Законопроєкт також передбачає виділення 400 млн доларів на зусилля Пентагону з озброєння та оснащення української армії, незважаючи на спроби Трампа тиснути на Київ, щоб той уклав угоду з Москвою і закінчив війну.