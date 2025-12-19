В НАТО говорят, что объем военной помощи Украине не сократился, несмотря на изменения в США

В НАТО заявили, что поставки оружия в Украину не сократились, несмотря на изменения в политике США после прихода к власти Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал заместитель командующего программой НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU) генерал-майор Майк Келлер, которого цитирует Reuters.

После прихода к власти в январе администрация Трампа отказалась бесплатно передавать Украине вооружение, начав продажу через программу PURL, или отправляла в Украину помощь, которая уже ранее была одобрена бывшим президентом Джо Байденом.

На вопрос, произошло ли сокращение поставок военной помощи после того, как Трамп прекратил бесплатное предоставление помощи, Келлер ответил: "Нет, ничего".

"Не было никакой паузы... все просто продолжалось, и это не так, что США ждут, пока за это заплатят. Как только объявляется об одном пакете (PURL), начинается поступление оборудования", – сказал он.

Келлер отметил, что в 2025 году NSATU предоставила Киеву около 220 тысяч тонн военной помощи, что составляет примерно 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 самолетов, загруженных оружием, боеприпасами и другими материалами. Ежегодного сравнения не было, поскольку NSATU начала координацию только год назад.

"Этого никогда не бывает достаточно. Но, по крайней мере, этого достаточно, чтобы Украина продолжала бороться", – сказал он.

Хотя большая часть помощи сейчас поступает через хаб в польском городе Жешув, Келлер сказал, что до конца января ожидается, что второй центр в Румынии перейдет под командование НАТО.

Недавно Сенат США подавляющим большинством голосов поддержал закон о национальной обороне на 2026 год с рекордными оборонными расходами.

Ежегодный законопроект об оборонной политике был одобрен верхней палатой Конгресса после широкого двухпартийного голосования, после того как на прошлой неделе его приняла Палата представителей.

Законопроект также предусматривает выделение 400 млн долларов на усилия Пентагона по вооружению и оснащению украинской армии, несмотря на попытки Трампа давить на Киев, чтобы тот заключил соглашение с Москвой и закончил войну.