На территории Турции упал российский дрон "Орлан-10"

В турецкой провинции Коджаэли вблизи города Измит обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает новостное агентство ILKHA, пишет "Европейская правда".

Беспилотник обнаружили в сельской местности в районе Чубуклубалы в пятницу.

Как указано, дрон обнаружили местные жители, которые сразу сообщили о находке властям.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, быстро оцепили территорию, ограничив доступ к ней.

Специалисты работают над тем, чтобы определить, был ли сбит дрон, потерпел техническую неисправность или совершил аварийную посадку.

БПЛА перевезли в безопасное помещение для детального криминалистического и технического анализа, который будет включать обследование систем хранения данных, бортовых камер и коммуникационного оборудования.

Это уже второй инцидент с дроном в Турции за последнюю неделю. Ранее стало известно, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.

Официально эти два инцидента не связывают. Источники агентства в службах безопасности указывают, что расследование координируется Министерством национальной обороны, Национальной разведывательной организацией (MİT) и правоохранительными органами.

Напомним, после сбития беспилотника Турция предупредила Россию и Украину о необходимости соблюдения большей осторожности в отношении безопасности в Черном море.