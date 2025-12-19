В Грузії водіїв штрафуватимуть за надмірний шум

В Грузії з 1 січня 2026 року набуває чинності норма "Кодексу адміністративних правопорушень", відповідно до якої водіїв штрафуватимуть за надмірний шум.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Згідно з вказаною нормою, керування транспортним засобом, під час експлуатації якого шум перевищує допустимий рівень, тягне за собою штраф у розмірі 100 ларі (31 євро).

У разі повторного порушення штраф складе 200 ларі (63 євро), а наступного разу водій транспортного засобу буде оштрафований на 300 ларі (95 євро).

На початку року мерія естонського Таллінна оголосила про плани боротися з надмірним шумом у місті.

Влітку 2023 року повідомляли про плани влади грузинської столиці Тбілісі посилити контроль за шумом у нічний час і санкції у зв'язку з ним.