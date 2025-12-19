В Грузии водителей будут штрафовать за чрезмерный шум

В Грузии с 1 января 2026 года вступает в силу норма "Кодекса административных правонарушений", согласно которой водителей будут штрафовать за чрезмерный шум.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Согласно указанной норме, управление транспортным средством, при эксплуатации которого шум превышает допустимый уровень, влечет за собой штраф в размере 100 лари (31 евро).

В случае повторного нарушения штраф составит 200 лари (63 евро), а в следующий раз водитель транспортного средства будет оштрафован на 300 лари (95 евро).

В начале года мэрия эстонского Таллинна объявила о планах бороться с чрезмерным шумом в городе.

Летом 2023 года сообщали о планах властей грузинской столицы Тбилиси усилить контроль за шумом в ночное время и санкции в связи с ним.